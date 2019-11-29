В России назвали ключевую тему нормандской встречи

Юридический статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет ключевым вопросом предстоящей встречи в нормандском формате в Париже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщают росЗМІ.

По словам Грушко, на нормандском саммите, который должен состояться в Париже 9 декабря, стороны обсудят разведение сил вблизи Золотого, Станицы Луганской и Петровского, а также вопрос юридического статуса оккупированных территорий Донбасса.

"На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности - это разведение сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация "формулы Штайнмайера", которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке конфликта", - заявил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на полях встречи в нормандском формате в Париже президент России Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский могут обсудить газовый контракт между Киевом и Москвой. Он добавил, что сейчас идет двусторонний процесс переговоров, о котором договорились президенты во время телефонного разговора.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ключевыми вопросами нормандской встречи являются возвращение украинских пленных, прекращения огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.