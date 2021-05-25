UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России назвали формат встречи нормандских советников. Это будет видеоконференция

Автор: РБК-Украина

Завтрашняя встреча нормандских советников по Донбассу не состоится в режиме очных переговоров. Она пройдет в формате видеоконференции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Также сообщается, что российская делегация подтверждает проведение встречи 26 мая.

Отметим, сегодня источник РБК-Украина сообщил, что именно на завтра запланированы переговоры на уровне политических советников, но не уточнил, в каком формате они пройдут.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что следующая встреча будет очной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что для расширения нормандского формата, на чем настаивает украинская сторона, прежде всего нужно согласие России. По его словам, если это невозможно, то партнеры Украины должны давить на Москву, чтобы она вела себя конструктивно в рамках существующих форматов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о том, что хотел бы расширить нормандский формат до семи участников за счет США, Британии и Канады. Он также выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу, в котором были бы "мощные игроки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассвстречаНормандский формат