В России назвали формат встречи нормандских советников. Это будет видеоконференция

Завтрашняя встреча нормандских советников по Донбассу не состоится в режиме очных переговоров. Она пройдет в формате видеоконференции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Отметим, сегодня источник РБК-Украина сообщил, что именно на завтра запланированы переговоры на уровне политических советников, но не уточнил, в каком формате они пройдут.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что следующая встреча будет очной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что для расширения нормандского формата, на чем настаивает украинская сторона, прежде всего нужно согласие России. По его словам, если это невозможно, то партнеры Украины должны давить на Москву, чтобы она вела себя конструктивно в рамках существующих форматов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о том, что хотел бы расширить нормандский формат до семи участников за счет США, Британии и Канады. Он также выступает за создание нового международного формата переговоров по Донбассу, в котором были бы "мощные игроки".