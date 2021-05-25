У Росії назвали формат зустрічі нормандських радників. Це буде відеоконференція

Завтрашня зустріч нормандських радників щодо Донбасу не відбудеться в режимі очних переговорів. Вона пройде у форматі відеоконференції.

Про це пише ТАСС з посиланням на джерело в російській делегації.

Зазначимо, сьогодні джерело РБК-Україна повідомило, що саме на завтра заплановані переговори на рівні політичних радників, але не уточнило, в якому форматі вони пройдуть.

До цього глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що наступна зустріч буде очною.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що для розширення нормандського формату, на чому наполягає українська сторона, перш за все потрібна згода Росії. За його словами, якщо це неможливо, то партнери України повинні тиснути на Москву, щоб вона поводилася конструктивно в рамках існуючих форматів.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про те, що хотів би розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок США, Британії та Канади. Він також виступає за створення нового міжнародного формату переговорів щодо Донбасу, в якому були б "потужні гравці".