ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России назначили нового куратора по Крыму

Новости » Политика     28.01.2020 - 15:40
В России назначили нового куратора по Крыму
Фото: Марат Хуснуллин (wikipedia.org)

Куратором по Крыму будет Марат Хуснуллин

Новым куратором по оккупированному Крыму в правительстве России стал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передают российские СМИ.

По его словам, новым куратором Крыма в правительстве Российской Федерации будет Хуснуллин. Отметим, до этого куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, который перешел на должность в администрацию президента Владимира Путина. Также вопросами Крыма и Севастополя занимался Виталий Мутко.

Марат Хуснуллин является уроженцем Татарстана. До назначения в правительство возглавлял Архитектурный совет по реализации градостроительной и архитектурной политики в Москве. Курировал застройку так называемой Новой Москвы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что заниматься украинским направлением продолжат помощники Путина Владислав Сурков и Юрий Ушаков. Он также прокомментировал возможность того, что новый помощник Путина Дмитрий Козак возглавит украинское направление.

"Как президент решит, так и будет", - добавил Песков.

Стало известно, кто попал под расширенные санкции против России В эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией"
Новости Украины Российская ФедерацияКрыманнексия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь