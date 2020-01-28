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У Росії призначили нового куратора Криму

Новини » Політика     28.01.2020 - 15:40
У Росії призначили нового куратора Криму
Фото: Марат Хуснуллін (wikipedia.org)

Куратором Криму буде Марат Хуснуллін

Новим куратором по окупованому Криму в уряді Росії став віце-прем'єр Марат Хуснуллін. Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, передають російські ЗМІ.

За його словами, новим куратором Криму в уряді Російської Федерації буде Хуснуллін. Зазначимо, до цього куратором Криму в уряді був Дмитро Козак, який перейшов на посаду в адміністрацію президента Володимира Путіна. Також питаннями Криму і Севастополя займався Віталій Мутко.

Марат Хуснуллін є уродженцем Татарстану. До призначення в уряд очолював Архітектурну раду з реалізації містобудівної та архітектурної політики в Москві. Опікався забудової так званої Нової Москви.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що займатися українським напрямком продовжать помічники Путіна Владислав Сурков і Юрій Ушаков. Він також прокоментував можливість того, що новий помічник Путіна Дмитро Козак очолить український напрямок.

"Як президент вирішить, так і буде", - додав Пєсков.

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