В России намерены ввести ограничения на въезд для граждан "недружественных" стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ намерена ввести ответные ограничения для граждан "недружественных" стран. Они будут касаться визового вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил Лавров на заседании партии "Единой России".
Ранее такие "ответные меры" могли приниматься только в отношении граждан США. Эти ограничения якобы должны расширить инструментарий воздействия на несколько категорий иностранцев, которые "причастны к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан".
Напомним, Еврокомиссия планирует забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси.
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