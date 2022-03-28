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У Росії мають намір ввести обмеження на в'їзд для громадян "недружніх" країн

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Москва, Понеділок 28 березня 2022 17:35
У Росії мають намір ввести обмеження на в'їзд для громадян "недружніх" країн Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ має намір ввести відповідні обмеження для громадян "недружніх" країн. Вони стосуватимуться візового питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Додатково зараз розробляється проект указу про відповідні заходи візового характеру у зв'язку з недружніми діями ряду іноземних держав. Цей акт введе цілий ряд обмежень на в'їзд на територію Росії", - заявив Лавров на засіданні партії "Єдиної Росії".

Раніше такі "відповідні заходи" могли прийматися тільки щодо громадян США. Ці обмеження нібито повинні розширити інструментарій впливу на кілька категорій іноземців, які "причетні до скоєння злочинів щодо російських громадян, які перебувають за кордоном".

Нагадавши, Єврокомісія планує забрати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян Росії та Білорусі.

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