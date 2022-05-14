Зеленский призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства, которое цитирует пресс-служба ОП.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее.

"Россия осуществляет геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, - пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", - сказал он.

Глава государства отметил особую роль американской стороны в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил на принятии Конгрессом США законов о запрете импорта российской нефти и приостановка торговых отношений с РФ и Беларусью.

Сенат США уже зарегистрировал соответствующую резолюцию

Отметим, недавно американские сенаторы Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма и призывающую госсекретаря США признать РФ государством, спонсирующим терроризм.

Сейчас есть только четыре страны, которые имеют такое признание - это Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США во главе с лидером республиканцев в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. Во время которого отметил, что такой визит - это прежде всего мощный сигнал двухпартийной поддержки нашей страны со стороны американского Конгресса.

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