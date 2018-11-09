У Росії почалися перемови між владою Афганістану і "Талібаном"

Фото: "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)

На зустрічі також буде присутній дипломат посольства США

Російська Федерація (РФ) організовує конференцію щодо ситуації в Афганістані, де зустрінуться представники афганської влади та терористичної організації "Талібан". На перемовах також буде присутній дипломат посольства Сполучених Штатів Америки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, зустріч почалася 9 листопада. Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який відкрив захід, заявив, що сподівається на початок мирного процесу.

"Росія, як організатор цієї зустрічі, вбачає свою роль у спільній праці з афганськими регіональними лідерами і друзями, які зібралися за цим столом сьогодні, у тому, щоб усіма можливими способами сприяти початку конструктивного внутрішньоафганського діалогу", - заявив він.

Нагадаємо, в Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ.

Також повідомлялося, що в Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт. В районі Анара Дару афганській провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб.