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У Росії почалися перемови між владою Афганістану і "Талібаном"

Новини » Політика    09.11.2018 - 14:09
Фото: "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)
Фото: "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)

На зустрічі також буде присутній дипломат посольства США

Російська Федерація (РФ) організовує конференцію щодо ситуації в Афганістані, де зустрінуться представники афганської влади та терористичної організації "Талібан". На перемовах також буде присутній дипломат посольства Сполучених Штатів Америки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, зустріч почалася 9 листопада. Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який відкрив захід, заявив, що сподівається на початок мирного процесу.

"Росія, як організатор цієї зустрічі, вбачає свою роль у спільній праці з афганськими регіональними лідерами і друзями, які зібралися за цим столом сьогодні, у тому, щоб усіма можливими способами сприяти початку конструктивного внутрішньоафганського діалогу", - заявив він.

Нагадаємо, в Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ.

Також повідомлялося, що  в Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт. В районі Анара Дару афганській провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб.

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Новини України ТалібанРосійська ФедераціяпереговориАфганистан
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