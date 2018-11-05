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В Афганістані бойовики "Талібан" захопили велику військову базу

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 01:59
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)

База оборонялася кількома десятками солдатів і поліцейських

В Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajwok.

Повідомляється, що базу обороняли 25 солдатів і поліцейських, серед яких, за не підтвердженою інформацією, половина була убита, а інші потрапили в полон.

Влада провінції підтвердила, що відбувалися бої в районі бази, але не повідомили ніяких подробиць. У той же час співрозмовник видання з Міністерства оборони Афганістану підтвердив інформацію, що "Талібан" зміг провести захоплення військової бази.

Місто Териконт, яке знаходиться в 100 кілометрах від Кандагара, ще в 1996 році "Талібан" проголосив своєю столицею.

Нагадаємо, в Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт. В районі Анара Дару афганській провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб.

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