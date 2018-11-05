В Афганістані бойовики "Талібан" захопили велику військову базу

База оборонялася кількома десятками солдатів і поліцейських
В Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajwok.
Повідомляється, що базу обороняли 25 солдатів і поліцейських, серед яких, за не підтвердженою інформацією, половина була убита, а інші потрапили в полон.
Влада провінції підтвердила, що відбувалися бої в районі бази, але не повідомили ніяких подробиць. У той же час співрозмовник видання з Міністерства оборони Афганістану підтвердив інформацію, що "Талібан" зміг провести захоплення військової бази.
Місто Териконт, яке знаходиться в 100 кілометрах від Кандагара, ще в 1996 році "Талібан" проголосив своєю столицею.
Нагадаємо, в Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт. В районі Анара Дару афганській провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб.