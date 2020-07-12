В России начались массовые акции после ареста губернатора

Фото: митинг в Хабаровске (twitter.com/Mumpel_)

Акции протеста состоялись в нескольких городах Хабаровского края

В Хабаровске на Дальнем Востоке РФ прошли многотысячные акции протеста против задержания губернатора региона. Митинги также состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и в районных центрах Хабаровского края.

Об этом сообщает "Новая Газета".

По данным правоохранителей, 11 июля в акциях приняли участие около 12 тысяч человек. Издание утверждает, что протестующих было значительно больше - до 40 тысяч человек. Протесты называются самыми масштабными за последние 30 лет.

Люди вышли на улицы после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следственные органы РФ подозревают его в заказных убийствах. Чиновника этапировали в Москву.

Протестующие считают, что обвинения против Фургала надуманные и сфальсифицированы. Активисты также требуют вернуть губернатора в Хабаровск, чтобы провести объективное расследование.

Как отмечает издание, во время вчерашней акции не было ни одного задержания и ни одного конфликта с полицией. И это при том, что митинг является несанкционированным.

Сегодня, к слову, в Хабаровске проходит еще одна акция в поддержку губернатора края. Сотрудники полиции сопровождают митингующих и также никого не задерживают.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали три дня назад. В 2018 году он выиграл выборы у кандидата от "Единой России".