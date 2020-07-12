У Росії почалися масові акції після арешту губернатора

Фото: мітинг у Хабаровську (twitter.com/Mumpel_)

Акції протесту відбулися у кількох містах Хабаровського краю

У Хабаровську на Далекому Сході РФ пройшли багатотисячні акції протесту проти затримання губернатора регіону. Мітинги також відбулися у Комсомольську-на-Амурі, Ніколаєвську-на-Амурі, Амурську і в районних центрах Хабаровського краю.

Про це повідомляє "Нова Газета".

За даними правоохоронців, 11 липня в акціях взяли участь близько 12 тисяч осіб. Видання стверджує, що протестувальників було значно більше - до 40 тисяч осіб. Протести називаються наймасштабнішими за останні 30 років.

Люди вийшли на вулиці після затримання губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Слідчі органи РФ підозрюють його у замовних вбивствах. Чиновника етапували до Москви.

Протестувальники вважають, що звинувачення проти Фургала надумані і сфальсифіковані. Активісти також вимагають повернути губернатора в Хабаровськ, щоб провести об'єктивне розслідування.

Як зазначає видання, під час вчорашньої акції не було жодного затримання і жодного конфлікту з поліцією. І це при тому, що мітинг є несанкціонованим.

Сьогодні, до речі, в Хабаровську проходить ще одна акція в підтримку губернатора краю. Співробітники поліції супроводжують мітингувальників і також нікого не затримують.

Нагадаємо, губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали три дні тому. У 2018 році він виграв вибори у кандидата від "Єдиної Росії".