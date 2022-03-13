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В России начали блокировать Instagram

Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации все же начали блокировать фотоблог Instagram. Платформа стала недоступной для пользователей с Дальнего Востока страны-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", - писал Роскомнадзор комментируя решение заблокировать фотоблог.

Instagram станет недоступным для других россиян уже после полуночи в ночь с 13 на 14 марта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за, якобы, распространения материалов, которые призывают к насильственным действиям против россиян. Также генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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