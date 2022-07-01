России так мешают санкции, что Медведев начал угрожать Западу войной

Санкции стран Европейского союза и США против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже считаться поводом для объявления войны.

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. - повод для войны)", - заявил Медведев.

По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.