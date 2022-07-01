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России так мешают санкции, что Медведев начал угрожать Западу войной

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Москва, Пятница 01 июля 2022 00:22
России так мешают санкции, что Медведев начал угрожать Западу войной Фото: заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Санкции стран Европейского союза и США против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже считаться поводом для объявления войны.

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. - повод для войны)", - заявил Медведев.

По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что если Украина вступит в НАТО и будет пытаться вернуть оккупированный Крым, то якобы "в мире может начаться Третья мировая война".

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Санкции против России Дмитрий Медведев Российская Федерация
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