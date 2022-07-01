Росії так заважають санкції, що Медведєв почав погрожувати заходу війною

Санкції країн Європейського Союзу і США проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть вважатися приводом для оголошення війни.

Про це заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (лат. - привід для війни)", - заявив Медведєв.

За його словами, нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.