В России лишили свободы трех крымских татар. МИД Украины выразил протест
В России незаконно приговорили к лишению свободы трех граждан Украины, которые являются также и представителями крымскотатарского народа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил:
- Исмета Ибрагимова к 19 годам лишения свободы;
- Олега Федорова к 13 годам лишения свободы;
- Эрнеста Ибрагимова к 13 годам лишения свободы.
"Эти судебные решения являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности", - пишет пресс-служба МИД.
Исмета Ибрагимова задержали еще в июле 2020 года, а Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова - в феврале 2021 года после массовых обысков в их квартирах. После этого их незаконно переместили в России и безосновательно обвинили в якобы "участии в деятельности террористической организации" Хизб ут-Тахрир".
"За годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестованы уже более 90 человек, большинство из которых - крымские татары", - добавляет пресс-служба МИД.
Министерство иностранных дел Украины призывает Россию отменить решение и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также прекратить политические преследования и репрессии.
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