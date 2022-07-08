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В России лишили свободы трех крымских татар. МИД Украины выразил протест

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Пятница 08 июля 2022 17:04
В России лишили свободы трех крымских татар. МИД Украины выразил протест Фото: в России лишили свободы трех крымских татар (twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

В России незаконно приговорили к лишению свободы трех граждан Украины, которые являются также и представителями крымскотатарского народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил:

  • Исмета Ибрагимова к 19 годам лишения свободы;
  • Олега Федорова к 13 годам лишения свободы;
  • Эрнеста Ибрагимова к 13 годам лишения свободы.

"Эти судебные решения являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности", - пишет пресс-служба МИД.

Исмета Ибрагимова задержали еще в июле 2020 года, а Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова - в феврале 2021 года после массовых обысков в их квартирах. После этого их незаконно переместили в России и безосновательно обвинили в якобы "участии в деятельности террористической организации" Хизб ут-Тахрир".

"За годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестованы уже более 90 человек, большинство из которых - крымские татары", - добавляет пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию отменить решение и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также прекратить политические преследования и репрессии.

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