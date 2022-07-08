В Росії позбавили волі трьох кримських татар. МЗС України висловило протест
В Росії незаконно засудили до позбавлення волі трьох громадян України, які є також й представниками кримськотатарського народу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив:
- Ісмета Ібрагімова на 19 років позбавлення волі;
- Олега Федорова на 13 років позбавлення волі;
- Ернеста Ібрагімова на 13 років позбавлення волі.
"Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності", - пише пресслужба МЗС.
Ісмета Ібрагімова затримали ще у липні 2020 року, а Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова - у лютому 2021 року після масових обшуків у їх помешканнях. Після цього їх незаконно перемістили до Росії й безпідставно звинуватили в нібито "участі у діяльності терористичної організації" "Хізб ут-Тахрір".
"За роки тимчасової окупації Криму за звинуваченнями у причетності до "Хізб ут-Тахрір" заарештовано вже понад 90 осіб, більшість з яких - кримські татари", - додає пресслужба МЗС.
Міністерство закордонних справ України закликає Росію скасувати рішення й звільнити усіх незаконно утримуваних українців, а також припинити політичні переслідування й репресії.
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