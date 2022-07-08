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В Росії позбавили волі трьох кримських татар. МЗС України висловило протест

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П'ятниця 08 липня 2022 17:04
В Росії позбавили волі трьох кримських татар. МЗС України висловило протест Фото: в Росії позбавили волі трьох кримських татар (twitter.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії незаконно засудили до позбавлення волі трьох громадян України, які є також й представниками кримськотатарського народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив:

  • Ісмета Ібрагімова на 19 років позбавлення волі;
  • Олега Федорова на 13 років позбавлення волі;
  • Ернеста Ібрагімова на 13 років позбавлення волі.

"Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності", - пише пресслужба МЗС.

Ісмета Ібрагімова затримали ще у липні 2020 року, а Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова - у лютому 2021 року після масових обшуків у їх помешканнях. Після цього їх незаконно перемістили до Росії й безпідставно звинуватили в нібито "участі у діяльності терористичної організації" "Хізб ут-Тахрір".

"За роки тимчасової окупації Криму за звинуваченнями у причетності до "Хізб ут-Тахрір" заарештовано вже понад 90 осіб, більшість з яких - кримські татари", - додає пресслужба МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликає Росію скасувати рішення й звільнити усіх незаконно утримуваних українців, а також припинити політичні переслідування й репресії.

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