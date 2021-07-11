ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России лесные пожары. К тушению огня задействовали авиацию

Новина українською →
Тольятти, Воскресенье 11 июля 2021 15:20
В России лесные пожары. К тушению огня задействовали авиацию Фото: в РФ горят леса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В российском городе Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. К тушению огня задействовали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

На месте тушения ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения, сообщает городская администрация.

К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача - организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.

Работает оперативный штаб, находится достаточное количество сотрудников МЧС и техники.

Напомним, Челябинскую область России охватили масштабные лесные пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар Российская Федерация
NEWS
Конор проиграл бой с Порье. Макгрегор сломал ногу
Конор проиграл бой с Порье. Макгрегор сломал ногу
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире