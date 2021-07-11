У Росії лісові пожежі. До гасіння вогню задіяли авіацію

У російському місті Тольятті ввели режим НС через велику лісову пожежу. До гасіння вогню задіяли авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

На місці гасіння ситуація ускладнюється посилюється вітром, що змінює напрямок. З цієї причини на місці пожежі, площа якої перевищила 150 га, як і раніше є осередки активного та інтенсивного горіння, повідомляє міська адміністрація.

До місця гасіння лісової пожежі в Тольятті продовжує прибувати додаткова техніка з Самари і з міських підприємств. Її завдання - організувати лісозахисні смуги для запобігання поширенню вогню.

Працює оперативний штаб, знаходиться достатня кількість співробітників МНС і техніки.