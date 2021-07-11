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У Росії лісові пожежі. До гасіння вогню задіяли авіацію

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Тольятті, Неділя 11 липня 2021 15:20
У Росії лісові пожежі. До гасіння вогню задіяли авіацію Фото: у РФ горять ліси (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У російському місті Тольятті ввели режим НС через велику лісову пожежу. До гасіння вогню задіяли авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

На місці гасіння ситуація ускладнюється посилюється вітром, що змінює напрямок. З цієї причини на місці пожежі, площа якої перевищила 150 га, як і раніше є осередки активного та інтенсивного горіння, повідомляє міська адміністрація.

До місця гасіння лісової пожежі в Тольятті продовжує прибувати додаткова техніка з Самари і з міських підприємств. Її завдання - організувати лісозахисні смуги для запобігання поширенню вогню.

Працює оперативний штаб, знаходиться достатня кількість співробітників МНС і техніки.

Нагадаємо, Челябінську область Росії охопили масштабні лісові пожежі.

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пожежа Російська Федерація
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