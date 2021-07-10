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В России горит 14 тысяч гектаров леса, есть погибший

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Россия, Суббота 10 июля 2021 14:10
В России горит 14 тысяч гектаров леса, есть погибший Фото: Челябинскую область РФ охватили масштабные лесные пожары (rg.ru)
Автор: Юлия Струк

Челябинскую область России охватили масштабные лесные пожары. Уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Указано, что из-за пожаров эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей.

"Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные уехали к родственникам", - пишет российское агентство.

При этом еще в пятницу площадь пожаров не превышала пяти тысяч гектаров.

"Ликвидация пожара осложняется сильным шквалистым ветром", - объясняли в Министерстве чрезвычайных ситуаций Росси.

Так, огонь от лесных пожаров в регионе перекинулся на поселки. Это произошло в поселке Джабык и населенном пункте Запасное Челябинской области, часть домов сгорела.

Отметим, сильный пожар в Карталинском районе начался 8 июля, а к 9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта - Джабык и Запасное, всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов.

По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлечены около 500 человек и 115 единиц техники, а также 4 пожарных поезда.

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