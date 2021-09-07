В России, Крыму и ОРДЛО незаконно удерживают более 420 украинцев

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинцев, находящихся в плену на территории России, в Крыму и на оккупированном Донбассе. Количество пленных граждан Украины существенно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена в Telegram .

"На скорейшее освобождение ждет 421 гражданин Украины, которые находятся в незаконном заключении в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - заявила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из российского плена.