В России, Крыму и ОРДЛО незаконно удерживают более 420 украинцев

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинцев, находящихся в плену на территории России, в Крыму и на оккупированном Донбассе. Количество пленных граждан Украины существенно возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена в Telegram.
"На скорейшее освобождение ждет 421 гражданин Украины, которые находятся в незаконном заключении в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - заявила Денисова.
Омбудсмен отметила, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из российского плена.
Напомним, в марте омбудсмен говорила, что в российском плену находится 382 граждан Украины. То есть количество узников Кремля возросло на почти 40.