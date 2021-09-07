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У Росії, Криму та ОРДЛО незаконно утримують понад 420 українців

Автор: Ілона Свиридова

Український омбудсмен Людмила Денісова назвала кількість українців, які перебувають у полоні на території Росії, в Криму та на окупованому Донбасі. Кількість полонених громадян України суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію омбудсмена в Telegram.

"На якнайшвидше звільнення чекає 421 громадянин України, які перебувають в незаконному ув’язнені в РФ та на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей", - заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Україна докладає максимум зусиль, щоб повернути українських громадян з російського полону.

Нагадаємо, у березні омбудсмен говорила, що в російському полоні перебуває 382 громадян України. Тобто кількість бранців Кремля зросла на майже 40.

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