В России крымского татарина избили работники тюремной больницы, - омбудсмен

Газиева незаконно удерживают в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области.

"Позорный поступок в отношении 61-летнего политзаключенного произошел перед его выпиской из Межобластной туберкулезной больницы в № 19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта", - рассказала Денисова.

Политзаключенного повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Кроме того, состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, ведь в российском следственном изоляторе ему регулярно не оказывается медицинская помощь.

"А теперь у него еще и болит шея и немеет рука из - за избиения работниками тюремной больницы", - добавила Денисова.