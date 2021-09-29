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В Росії кримського татарина побили працівники тюремної лікарні, - омбудсмен

Автор: Инна Собора

До кримського татарина Сервета Газієва застосували фізичне насильство. Його побили працівники тюремної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Газієва незаконно утримують у ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН Росії по Ростовській області.

"Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв’язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту", - розповіла Денісова.

Політв'язня повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.

Крім того, стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога.

"А тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні", - додала Денісова.

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КримДенисоваПолітв'язні в РФ