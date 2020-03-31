У России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции, - Мережко

На фоне экономического кризиса, в том числе из-за пандемии коронавируса, у Российской Федерации нет иного выхода, как пытаться отменить санкции. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гуманитарный шантаж: как Путин использует COVID-19 для снятия санкций".

Как объяснил РБК-Украина глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко, накануне экономического кризиса ситуация в России ухудшается.

"Дело в том, что у нее нет другого выхода - только пытаться отменить эти санкции. Расчет на то, что на Украину будут обращать меньше внимания и Россия хочет воспользоваться этой возможностью", - отметил нардеп.

Он полагает, что Москва продолжит усиливать давление на ключевые страны Евросоюза в вопросе пересмотра санкций. В первую очередь, речь идет о Франции и Германии.

"Сейчас мы видим, что Россия заигрывает с Италией, чтобы улучшить свой имидж. Они пытаются делать вид, что это не агрессивное государство, а гуманитарное, которое оказывает помощь. Это циничная политическая игра", - подчеркнул Мережко.

Он также напомнил, что каждый раз на фоне кризиса Россия "решала вопрос" за счет агрессии против соседей, в частности, против Грузии в 2008 году.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в ЕС понимают привязку санкций против России к агрессии в Украине.

Ранее также США продлили санкции против России за кибератаки.