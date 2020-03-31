У Росії через кризу немає іншого виходу, як намагатися зняти санкції, - Мережко

На тлі економічної кризи, в тому числі через пандемію коронавірусу, у Російської Федерації немає іншого виходу, як намагатися скасувати санкції. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гуманітарний шантаж: як Путін використовує COVID-19 для зняття санкцій".

Як пояснив РБК-Україна голова комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олександр Мережко, напередодні економічної кризи ситуація в Росії погіршується.

"Справа в тому, що у неї немає іншого виходу - тільки намагатися скасувати ці санкції. Розрахунок на те, що на Україну будуть звертати менше уваги і Росія хоче скористатися цією можливістю", - зазначив нардеп.

Він вважає, що Москва продовжить посилювати тиск на ключові країни Євросоюзу в питанні перегляду санкцій. В першу чергу, мова йде про Францію та Німеччину.

"Зараз ми бачимо, що Росія заграє з Італією, щоб поліпшити свій імідж. Вони намагаються робити вигляд, що це не агресивна держава, а гуманітарна, яка надає допомогу. Це цинічна політична гра", - підкреслив Мережко.

Він також нагадав, що щоразу на тлі кризи Росія "вирішувала питання" за рахунок агресії проти сусідів, зокрема, проти Грузії в 2008 році.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у ЄС розуміють прив'язку санкцій проти Росії до агресії в Україні.

Раніше також США продовжили санкції проти Росії за кібератаки.