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США продлили санкции против России за кибератаки

Новости » Политика     31.03.2020 - 08:52
США продлили санкции против России за кибератаки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Указ дает право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США

Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ 13694, подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, давал право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы.

В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности.

На основании этого решения санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против Российской Федерации с целью стабилизации ситуации на рынке нефти.

Однако накануне, 2 марта, США вывели из-под санкций российские компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт". Ограничения против данных компаний были введены за помощь в развитии ядерной программы КНДР в июне 2017 года.

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