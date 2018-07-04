Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война, - Порошенко

По словам президента, действия РФ - настоящая агрессия против Украины

Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что для России не существует "красных линий". Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война.

"Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше", - отметил Порошенко.

По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.

"Этот комплекс мер включает выведение иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем есть на вооружении у немецкого Бундесвера. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - заявил президент.

Напомним, на Донбассе 4 июля боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.