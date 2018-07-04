Для Росії нема "червоних ліній", в тому числі й відкрита війна, - Порошенко

За словами президента, дії РФ - справжня агресія проти України

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю сербському телеканалу РТС заявив, що для Росії не існує "червоних ліній". Про це повідомляє прес-служба президента.

"По-перше, для Росії нема "червоних ліній". Якщо в січні 2014 року ви б спитали мене: чи можливо, що Росія здійснить збройну агресію проти України? Я би сказав, що це неможливо. Те ж саме з Кримом. Для Росії нема "червоних ліній", в тому числі й відкрита війна", - зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що на Донбасі - не заморожений конфлікт, а гаряча війна.

"Україна бореться лише за мир, повернення українського суверенітету на окуповані території. Нічого більше", - зазначив Порошенко.

За його словами, є три важливих документи - Мінські угоди від 5 вересня 2014 року та 19 вересня, а також документ від 12 лютого 2015 року.

"Цей комплекс заходів включає виведення іноземних військ та військової техніки з української території. Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна", - заявив президент.

Нагадаємо, на Донбасі 4 липня бойовики п'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових.