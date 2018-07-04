На Донбассе ранения получили двое украинских военных, - ООС

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе 4 июля боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что в течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное минскими договоренностями оружие не использовалось.

На Луганском направлении позиции ВСУ боевики обстреливали из гранатометов. На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденное автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по нашим позициям ранения получили двое украинских военнослужащих.

На Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Невельского с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики применили по защитникам Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, по данным на семь утра, на Донбассе российские оккупационные войска 17 раз обстреляли украинские позиции, продолжая нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения, потерь среди украинских военных нет.