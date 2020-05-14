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В России коронавирусом заболел министр образования

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 16:41
В России коронавирусом заболел министр образования
Фото: Валерий Фальков (wikimedia by Tyumsu)

Фальков уже выздоровел и приступил к работе

В Российской Федерации коронавирусом заболел министр образования Валерий Фальков. Об этом в ходе совещания по развитию генетических технологий заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

Сам Фальков подтвердил эту информацию и заверил, что уже вылечился от COVID-19 и приступил к работе.

"Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе", - сказал Путин.

Ранее РБК-Украина писало, что 12 мая коронавирус был диагностирован у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который проходит лечение в больнице. Позже у него была подтверждена двухсторонняя пневмония.

Также сообщалось, что за вчера в России впервые зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом со 2 мая. Всего в РФ инфицировались COVID-19 уже более 250 тысяч человек, что является вторым показателем, после США, в мире.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Российская ФедерацияобразованиеКоронавирус
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