ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У пресс-секретаря Путина диагностировали двустороннюю пневмонию

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 23:11
У пресс-секретаря Путина диагностировали двустороннюю пневмонию
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Ранее Песков заявил, что заразился коронавирусом и находится в больнице

У госпитализированного с коронавирусом COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, он проходил тестирование на COVID-19 "практически в ежедневном режиме".

"Затем заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Я перешел на домашний режим работы. И при этом я продолжал тестироваться. И вот тест показал положительный результат", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, сначала не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37 и "ломка", и после нескольких дней пребывания дома он поехал в больницу.

"Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие", - сказал Песков.

Он также признался, что заразил коронавирусом свою жену.

Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником Российской Федерации, у кого выявили инфекцию.

Также COVID-19 подтвердили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияПесковКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь