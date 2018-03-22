У России может быть компромат на Трампа, - экс-глава ЦРУ

В 2016 году появилось досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что у России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает DW.

Так, в ответ на вопрос, может ли президент США бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у России "может быть что-то лично на него".

"У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и у него могут быть вещи, которые они могли бы разоблачить", - добавил Бреннан.

Как известно, в 2016 году появилось некое досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа. Бреннан известен своей острой критикой в адрес Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. В частности, Трамп подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.