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Интервью

У России может быть компромат на Трампа, - экс-глава ЦРУ

НовостиПолитика    22.03.2018 - 13:05
Фото: Джон Бреннан (state.gov)
Фото: Джон Бреннан (state.gov)

В 2016 году появилось досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что у России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает DW.

Так, в ответ на вопрос, может ли президент США бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у России "может быть что-то лично на него".

"У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и у него могут быть вещи, которые они могли бы разоблачить", - добавил Бреннан.

Как известно, в 2016 году появилось некое досье, в котором утверждалось, что у россиян есть компромат на Трампа. Бреннан известен своей острой критикой в адрес Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. В частности, Трамп подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

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Теги: ЦРУ, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп
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