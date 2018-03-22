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У Росії може бути компромат на Трампа, - екс-глава ЦРУ

НовиниПолітика    22.03.2018 - 13:05
Фото: Джон Бреннан (state.gov)
Фото: Джон Бреннан (state.gov)

У 2016 році з'явилося досьє, в якому стверджувалося, що у росіян є компромат на Трампа

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що у Росії може бути компрометуюча інформація про президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє DW.

Так, у відповідь на питання, чи може президент США боятися російського президента Володимира Путіна, Бреннан припустив, що у Росії "може бути що-то особисто на нього".

"У росіян, я думаю, був великий досвід роботи з Трампом, і у нього можуть бути речі, які вони могли б викрити", - додав Бреннан.

Як відомо, в 2016 році з'явилося якесь досьє, в якому стверджувалося, що у росіян є компромат на Трампа. Бреннан відомий своєю гострою критикою на адресу Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що розслідування зв'язків його команди з російським урядом, який веде спецпрокурор Роберт Мюллер, засноване на шахрайстві. Зокрема, Трамп підкреслив, що це розслідування не повинно було й зовсім починатися, оскільки, за його словами, в роботі його передвиборного штабу не було ніяких злочинних дій.

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Теги: ЦРУ, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп
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