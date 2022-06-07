В России уже исключают обсуждение "статуса" Херсонской и Запорожской областей

"Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение", - пишет российское издание.

При этом там также добавляют, что сейчас ведение мирных переговоров невозможно якобы до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты намерены аннексировать Херсонскую область, как это раньше было с Крымом. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".

Также в Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России, в том числе части Запорожской области.

Отметим, в Офисе президента заявляли, что никакой "ХНР" не будет. Оккупированные области освободят в полном объеме.

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