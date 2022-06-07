UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России уже исключают обсуждение "статуса" Херсонской и Запорожской областей

Фото: в России уже исключают обсуждение "статуса" Херсонской и Запорожской областей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России заявляют, что в новом соглашении с Украиной не планируют обсуждать так называемый "статус" Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос якобы закрыт для Москвы как и Крым и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

"Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение", - пишет российское издание.

При этом там также добавляют, что сейчас ведение мирных переговоров невозможно якобы до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский "не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты намерены аннексировать Херсонскую область, как это раньше было с Крымом. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".

Также в Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России, в том числе части Запорожской области.

Отметим, в Офисе президента заявляли, что никакой "ХНР" не будет. Оккупированные области освободят в полном объеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваЗапорожская областьХерсонская областьОккупированные территорииВойна России против Украины