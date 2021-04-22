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У России не хватит тюремных камер, чтобы закрыть всех критиков, - Amnesty International

Автор: РБК-Украина

Amnesty International призывает немедленного освободить всех задержанных в России в ходе акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Всего в этот день были задержаны более 1700 человек.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International.

Во время задержаний было зафиксировано применение чрезмерной силы. В Санкт-Петербурге полиция неизбирательно использовала электрошокеры, а в нескольких случаях била уже задержанных людей.

"С каждым арестом мирных демонстрантов российские власти все глубже погружает страну в кризис с правами человека... Но в России просто не хватит тюремных камер, чтобы запереть и заставить замолчать всех критиков. Шокирующее подавление российскими властями основных свобод не может длиться вечно. Весь мир наблюдает за этим", - отметили в Amnesty International.

Напомним, сторонники оппозиционера объявили о проведении митингов в поддержку Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего было заявлено 165 городов страны.

РБК-Украина писало, что в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

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