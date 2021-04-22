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У Росії не вистачить тюремних камер, щоб закрити всіх критиків, - Amnesty International

Автор: РБК-Україна

Amnesty International закликає негайного звільнити всіх затриманих в Росії в ході акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 21 квітня. Всього в цей день були затримані понад 1700 людей.

Про це йдеться в заяві Amnesty International.

Під час затримань було зафіксовано застосування надмірної сили. В Санкт-Петербурзі поліція невибірково використовувала електрошокери, а в декількох випадках била вже затриманих людей.

"Із кожним арештом мирних демонстрантів російська влада все глибше занурює країну у кризу з правами людини... Але в Росії просто не вистачить тюремних камер, щоб замкнути і змусити замовкнути всіх критиків. Шокуюче придушення російською владою основних свобод не може тривати вічно. Весь світ спостерігає за цим", - наголосили в Amnesty International.

Нагадаємо, прихильники опозиціонера оголосили про проведення мітингів на підтримку Олексія Навального 21 квітня в 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього було заявлено 165 міст країни.

РБК-Україна писало, що в Москві на вулиці затримали прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш.

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