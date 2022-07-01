России не хватает сил удержать Херсон, на юге растет украинское сопротивление, - CNN

Они обращают внимание на ряд инцидентов последних недель, связанных с покушениями на жизнь коллаборантов. Американская разведка называет это доказательством партизанской деятельности на юге Украины.

По мнению опрошенных должностных лиц CNN, отвлечение части российских войск из Херсонского на Донбасское направление создало для партизан окно возможностей для нападений на коллаборантов, а для украинских сил – время для контрнаступления.

В США подчеркивают, что движение сопротивления в оккупированной Херсонской области пока не переросло в организованное, и скептически относятся к его перспективам. Но в долгосрочной перспективе он может привести к массовым восстаниям среди украинского населения.

Одной из причин неудач российских военных американские чиновники называют приоритизацию военной кампании в ущерб налаживанию гражданской жизни на оккупированных территориях.

Напомним, украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако в Минобороны заявили, что излишне радостные сообщения вредят украинскому продвижению.

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