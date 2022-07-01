Росії не вистачає сил утримати Херсон, на півдні зростає український опір, - CNN

Вони звертають увагу на низку інцидентів останніх тижнів, пов'язаних із замахами на життя колаборантів. Американська розвідка називає це доказом партизанської діяльності на півдні України.

На думку опитаних посадовців CNN, відволікання частини російських військ з Херсонського на Донбаський напрямок створило для партизанів вікно можливостей для нападів на колаборантів, а для українських сил – час для контрнаступу.

У США підкреслюють, що рух Опору в окупованій Херсонській області поки не переріс в організований, і скептично ставляться до його перспектив. Але в довгостроковій перспективі він може призвести до масових повстань серед українського населення.

Однією з причин невдач російських військових американські чиновники називають пріоритизацію військової кампанії на шкоду налагодженню цивільного життя на окупованих територіях.

Нагадаємо, українські військові продовжують операцію зі звільненням окупованого Херсона. Однак у Міноборони заявили, що надмірно радісні повідомлення шкодять українському просуванню.

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