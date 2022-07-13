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В России хотят узаконить кражу украинского зерна и не только

Новина українською →
Москва, Среда 13 июля 2022 12:38
В России хотят узаконить кражу украинского зерна и не только Фото: в России хотят узаконить кражу украинского зерна и не только (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России намерены узаконить кражу зерна и другой украинской продукции. Для этого Госдума соберется на экстренное заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт российской Госдумы.

Что об этом известно

Депутаты Госдумы внесли законопроект №163025-8, которым предлагается упростить вывоз сельхозпродукции, внеся изменения в закон "О таможенном регулировании". Его хотят рассмотреть экстренно уже 15 июля.

То есть, как объясняют это в РФ, сейчас вывозу украинских товаров и продуктов с территорий, которые оккупировали российские войска, мешают так называемые "таможенники".

Они якобы оформляют продовольственные грузы из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и других оккупированных территорий "в течение длительного времени".

"В результате таких мер и неосуществления свободного пропуска фермеров через государственную границу, последующий ввоз грузов, которые особенно быстро портятся, становится бессмысленным", - отмечают в Госдуме.

Таким образом, страна-агрессор хочет добавить к своему таможенному закону отдельный раздел, где появится статья, которая якобы "узаконит" ввоз украинских товаров в Россию из "ДНР", "ЛНР" и других оккупированных территорий на основе так называемого "права Евразийского экономического союза".

Россия ворует украинское зерно

Напомним, Украина уже неоднократно заявляла, что Россия ворует зерно с временно оккупированных ею территорий и призвала мир не становиться соучастниками преступления, покупая краденое зерно.

Например, свидетельством тому являются спутниковые снимки, показывающие, что российские суда транспортируют украденное украинское зерно в Сирию.

При этом недавно стало известно, что РФ уже украла с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Жажда наживы или часть долгосрочной стратегии. Зачем Россия ворует украинскую продукцию".

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