В России хотят создать свой "трибунал" над Украиной с Ираном и Сирией

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.

По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашением между Россией и странами, входящими в организации, а также "Л/ДНР".

При этом Бастрыкин добил, что к "трибуналу" должны присоединится "нейтральные" к Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.