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Штайнмайер о войне в Украине: попытка россиян разрушить единство Европы

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 22:55
Штайнмайер о войне в Украине: попытка россиян разрушить единство Европы Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что война Кремля нацелена не только на захват территорий Украины, но и на разрушение единства среди стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которого цитирует The Guardian.

"Мы не должны позволить разделить себя, мы не должны позволить разрушить великую работу по созданию единой Европы, которую мы так многообещающе начали", - подчеркнул Штайнмайер, комментируя агрессию РФ.

Он отметил, что война россиян коснулась не только территорий Украины, но и ценностей и миропорядка стран Европы.

При этом президент добавил, что цель России не ограничивается захватом украинских территорий.

"Россия не только ставит под вопрос границы, не только оккупирует территории независимого и суверенного соседнего государства, она даже оспаривает государственность Украины", - заявил Штайнмайер.

Напомним, ранее Штайнмайер заверил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Российской Федерацией.

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