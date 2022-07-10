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В России хотят официально называть Путина "правителем"

Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В России планируют называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чуждым для россиян".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЛДПР в комментарии российскому изданию РБК.

"В советские годы он (термин "президент" - ред.) использовался критически, все президенты были в западном мире. И вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас", - заявили в российской партии.

При этом вопрос о замене термина "президент" поднимался при подготовке поправок в конституцию РФ в 2020 году, но тогда его не рассмотрели.

"Все партии и общественные организации, подключенные к этому процессу, выдвигали свои какие-то предложения на этот счет. У нас был большой комплект идей, частично они были приняты. Но конкретно это предложение с переименованиям должности главы государства тогда, к сожалению, принято не было. Но мы по-прежнему считаем, что это было бы правильно сделать", - отметили в ЛДПР.

Напомним, ранее стало известно, что в Кремле считают термин "импортозамещение" унизительным и потребовали заменить его на "технологическую независимость".

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