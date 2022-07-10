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У Росії хочуть офіційно називати Путіна "правителем"

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії планують називати голову держави правителем, оскільки термін "президент" є іноземним і "чужим для росіян".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ЛДПР в коментарі російському виданню РБК.

"У радянські роки він (термін "президент" - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом раптово в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.

При цьому питання про заміну терміна "президент" піднімалося при підготовці поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.

"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції на цей рахунок. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми як і раніше вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кремлі вважають термін "імпортозаміщення" принизливим і вимагають замінити його на "технологічну незалежність".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяЛДПР