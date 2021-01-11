В России грузовик протаранил армейскую колонну, погибли четверо военных

В российском Подмосковье самосвал протаранил колонну с военными автобусами. В результате аварии погибли, по меньшей мере, 4 военнослужащих, еще около 20 человек пострадали.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как заявили в Министерстве обороны России, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну с военными автобусами. В частности, он протаранил автобус ПАЗ, который перевозил личный состав.

ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, также сообщается о более 20 пострадавших.

Как сообщает ТАСС, пострадавших доставили попутными машинами в Красногорскую больницу. В автобусах были в основном призывники, а также их командиры. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.

Также сообщается, что водитель самосвала задержан.

Напомним, осенью в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24, в результате погибли два человека.

Отметим, летом в Украине колонна военной техники попала в ДТП в Харьковской области.