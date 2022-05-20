В России готовятся национализировать завод Nissan

Российские активы японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге могут перейти в государственную собственность уже в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловой Петербург.
О переговорах, в ходе которых будет обсуждаться дальнейшая судьба завода Nissan, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что по каждому автопроизводителю будет принимать отдельное решение. По его словам, в связи с длительной остановкой завода Nissan нужно прибегать к срочным методам и обсуждать национализацию, чтобы предприятие не простаивало.
Ранее мы сообщали, что российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французский автопроизводитель планирует передать свои 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя автомобильному научно-исследовательскому институту.
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