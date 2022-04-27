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Российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль

Новина українською →
Москва, Среда 27 апреля 2022 14:51
Российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль Фото: Концерну Renault придется отдать АвтоВАЗ за 1 рубль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти заявили, что французская корпорация Renault передаст свои 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" автомобильному научно-исследовательскому институту за символический 1 рубль. Это является еще одним признаком того, что в Кремле планируют делать с западными активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство торговли также заявило, что завод Renault в Москве, производящий автомобили под брендами Renault и Nissan, будет передан правительству города.

Французский автопроизводитель и правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, отказались комментировать сделку, о которой впервые сообщили российские информационные агентства со ссылкой на министра торговли Дениса Мантурова.

Министерство торговли РФ заявило, что Renault будет иметь право выкупить свою долю в АвтоВАЗе в течение пяти-шести лет у НАМИ, института, основанного более века назад для проектирования и производства российских легковых и грузовых автомобилей, включая лимузины, используемые Путиным.

Эти шаги, вероятно, подчеркнут опасения, что российские фирмы и учреждения скупают самые ценные активы страны по выгодной цене, поскольку западные компании изо всех сил пытаются соблюдать санкции после вторжения в Украину, а также угроз Кремля, что активы, принадлежащие иностранцам, могут быть конфискованы.

Российское правительство разрабатывает законодательство, согласно которому контроль над иностранными компаниями будет передан внешнему местному управлению, а применение санкций иностранными руководителями и компаниями будет считаться уголовным преступлением.

Renault, западный автопроизводитель, наиболее подверженный влиянию в России, заявил в прошлом месяце, что приостанавливает работу своего московского завода и рассматривает возможность неденежного списания на сумму 2,2 млрд евро, чтобы отразить потенциальные потери.

В Минторге заявили, что Renault решила передать свою долю в АвтоВАЗе, которому принадлежит марка Lada, НАМИ, потому что у компании не было возможности продолжать свою деятельность в России. Сделка в один рубль даст Renault возможность выкупить долю обратно.

Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. По данным Йельской школы менеджмента, более 750 компаний объявили о том, что в той или иной степени сокращают свою деятельность.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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