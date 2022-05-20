У Росії готуються націоналізувати завод Nissan

Російські активи японського автовиробника Nissan у Санкт-Петербурзі можуть перейти в державну власність вже в найближчі тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Діловий Петербург.
Про переговори, в ході яких буде обговорюватися подальша доля заводу Nissan, розповів глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров. Він підкреслив, що по кожному автовиробнику буде приймати окреме рішення. За його словами, у зв'язку з тривалою зупинкою заводу Nissan потрібно вдаватися до термінових методів і обговорювати націоналізацію, щоб підприємство не простоювало.
Раніше ми повідомляли, що російська влада запропонувала концерну Renault віддати "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французький автовиробник планує передати свої 68% акцій найбільшого російського автовиробника автомобільному науково-дослідному інституту.
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