В России готовят новую группу "добровольцев" для отправки на Донбасс, - Тымчук

Центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе

В России готовят новую группу боевиков, которых отправят воевать на стороне российско-оккупационных войск на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В центре тактической и огневой подготовки "Партизан" (г. Санкт-Петербург, РФ) осуществлен набор и началась подготовка новой партии "добровольцев" для участия в боевых действиях на востоке Украины в составе российских оккупационных войск. Обучение нового набора проходит с 1-го июня и закончится 31 августа по следующей программе: курс топографии и ориентировки на местности, тактическая медицина, курс выживания, спецкурс "Партизан" по ведению боя в городе и лесу, огневая подготовка с использованием различных видов стрелкового оружия", - сообщил Тымчук.

По его словам, на протяжении последних четырех лет данный центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности.

Так, выпускники центра назначаются на должности командиров ДРГ, выполняют функции инструкторов в составе российских оккупационных войск на Донбассе. За время существования центра подготовлено более 400 террористов.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» По информации ИС, сотрудники ФСБ РФ, которые представляют... Опубліковано Dmitry Tymchuk 9 червня 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию.