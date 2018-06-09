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Интервью

В России готовят новую группу "добровольцев" для отправки на Донбасс, - Тымчук

НовостиОбщество    09.06.2018 - 11:12
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе

В России готовят новую группу боевиков, которых отправят воевать на стороне российско-оккупационных войск на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В центре тактической и огневой подготовки "Партизан" (г. Санкт-Петербург, РФ) осуществлен набор и началась подготовка новой партии "добровольцев" для участия в боевых действиях на востоке Украины в составе российских оккупационных войск. Обучение нового набора проходит с 1-го июня и закончится 31 августа по следующей программе: курс топографии и ориентировки на местности, тактическая медицина, курс выживания, спецкурс "Партизан" по ведению боя в городе и лесу, огневая подготовка с использованием различных видов стрелкового оружия", - сообщил Тымчук.

По его словам, на протяжении последних четырех лет данный центр специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности.

Так, выпускники центра назначаются на должности командиров ДРГ, выполняют функции инструкторов в составе российских оккупационных войск на Донбассе. За время существования центра подготовлено более 400 террористов.

 

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» По информации ИС, сотрудники ФСБ РФ, которые представляют...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 9 червня 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что на Донбассе задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика", который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию.

На Донбассе задержали боевика "ДНР", который собирал информацию об украинской разведке Боевики пытались вытеснить ВСУ в районе Крымского, 3 военных ранены, - ООС
Теги публикации: Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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